За сообщения о незаконной торговле алкоголем в этом году татарстанцам выплатили 673 тысячи рублей

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За сообщения о незаконной торговле алкоголем в «Народный контроль» за восемь месяцев текущего года жителям Татарстана выплачены премии на общую сумму 673 тысячи рублей. Самыми активными оказались жители Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани, сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в интервью ИА «Татар-информ».

«Самую большую премию в размере более 150 тысяч рублей получил житель Казани, который регулярно направляет информацию о продаже пива без документов и без контрольно-кассовой техники в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и в других районах республики», - отметила она.

Житель Набережных Челнов получил более 100 тысяч рублей за подтвердившуюся информацию о продаже алкогольной продукции в ночное время в Набережных Челнах, Елабуге и в Нижнекамске. Кроме того, именно по заявкам «Народного контроля» в Набережных Челнах была пресечена деятельность безлицензионных магазинов, где пытались продавать вино на розлив.

Жительница Нижнекамска регулярно размещала информацию о продаже фанфуриков в торговых объектах и о продаже алкоголя в павильонах, расположенных на остановках общественного транспорта. В результате она получила 40 тысяч рублей, а продажа алкоголя на остановочных платформах и торговля фанфуриками прекратились.

«Материальное вознаграждение в размере от одной до трех тысяч рублей выплачивается гражданам, которые сообщают подтвердившуюся информацию. Вознаграждение в размере одной тысячи рублей выплачивается в случае, если информация подтвердилась, но изъятие алкогольной продукции не проводилось. К примеру, это нарушение времени продажи алкогольной продукции, либо же было изъято до десяти литров продукции», - пояснила Сабурская.

Вознаграждение в размере двух тысяч рублей выплачивается в случае, если нарушитель - юридическое лицо, было изъято от 10 до 100 литров незаконной алкоголя, либо выявлен факт безлицензионной деятельности. Вознаграждение в размере трех тысяч рублей выплачивается в случае, если было изъятие свыше 100 литров или было возбуждено уголовное дело.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.