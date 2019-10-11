Минниханов поручил обеспечить исполнение задач, поставленных Путиным в части физкультуры и спорта

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу подготовить региональный план по выполнению поручений главы государства Владимира Путина, озвученных им на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, которое накануне в Нижнем Новгороде провел Владимир Путин, Президент республики дал поручение Правительству Татарстана разработать комплексный план мероприятий по исполнению задач, поставленных перед регионами главой государства», – сказала Галимова.

Выступая на заседании совета, Владимир Путин напомнил, что в России поставлена цель довести число россиян, регулярно занимающихся спортом до 55% к 2024 году. Отдельный акцент Президент РФ сделал на вовлечение в занятие спортом молодежи и жителей сельской местности. «Поддерживаю предложение рабочей группы Совета подготовить и принять межведомственную программу развития физкультуры и спорта в сельской местности, предусмотрев модернизацию действующей и строительство новой, многофункциональной спортивной инфраструктуры. Особое внимание следует уделить вопросам ее кадрового обеспечения и создания безбарьерной среды», – сказал Путин.

Он обратил внимание участников заседания на необходимость организовывать и системно поддерживать физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и работы россиян.

«Особое внимание – подрастающему поколению. Здесь также целесообразно создавать школьные и студенческие спортклубы, встраивать их в систему соревнований», – определил приоритеты глава государства.

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