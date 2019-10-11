Комитет по госстроительству: Нас беспокоит уровень зарплаты в социальной сфере

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). На заседании Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета РТ одним из ключевых вопросов стала заработная плата в социальной сфере. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил председатель комитета Альберт Хабибуллин.

«Мы по традиции рассмотрели проект бюджета на 2020-й, 2021-й, 2022 годы. Рассмотрели вопросы, которые находятся на контроле по профилю, — это госуправление и другие вопросы. Но прозвучали вопросы, которые звучали на предвыборных встречах, связанные с проблемами социальной защиты, здравоохранения, образования. На сегодняшний день нас беспокоит уровень заработной платы в социальной сфере. В конечном итоге мы стремимся к качеству предоставляемых услуг в социальной сфере. Понятно, что за эти качественные услуги люди должны получать достойную заработную плату», — рассказал Хабибуллин.

Как сообщил на заседании заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, в целом в Татарстане наблюдается рост зарплаты. Средняя оплата труда за первые шесть месяцев 2019 года составила около 36 тыс. рублей — в сельском хозяйстве 22,9 тыс., в обрабатывающем производстве 40,4 тыс., в строительстве 30,4 тыс. рублей.

На заседании также рассмотрели вопросы, касающиеся проекта «Наш двор», так как депутаты отметили, что по нему часто поступают вопросы граждан, а также вопросы здравоохранения, безработицы и другие.

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