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Татар-информ

11 октября 2019, 15:29

Экономика и финансы

Комитет ГД по природным ресурсам: Мы категорически недовольны финансированием в лесной отрасли

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Экономика и финансы

Комитет ГД по природным ресурсам: Мы категорически недовольны финансированием в лесной отрасли

В бюджете РФ на ближайшие 3 года увеличено финансирование в лесной отрасли на 4 млрд рублей, отметил Николай Николаев.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Лесной отрасли России необходимы средства на цифровизацию, защиту, обновление лесного фонда. Об этом заявил Председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам собственности и земельным отношениям Николай Николаев в рамках конференции «Инвентаризация лесов и лесоустройство для целей лесоуправления и бизнеса», которая сегодня проходит в Казани.

«Мы категорически недовольны объемом финансирования в лесной отрасли. Сейчас в бюджете на ближайшие 3 года всего увеличено финансирование на 4 млрд рублей. При этом только в этом году из резервного фонда Правительства РФ на тушение пожаров было направлено более 6,5 млрд рублей», — сказал Николай Николаев.

По его словам, нужно говорить и о рациональности вложений в лесную отрасль. «Следует вкладывать в лесную отрасль, обеспечивать реальную защиту леса от пожаров вместо того, чтобы потом героически бороться с его последствиями», — заметил спикер.

В эти дни в Госсовете РТ рассматривают вопрос финансирования на следующий год. Вчера состоялась пресс-конференция по проекту закона РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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