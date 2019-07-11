Минсельхоз РТ попросил заложить в бюджетах муниципалитетов 34 млн рублей на борьбу с борщевиком

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана попросило заложить в бюджетах муниципалитетов средства на борьбу с борщевиком Сосновского. Запрашиваемая сумма составляет 34 млн рублей. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Грант по борьбе с борщевиком выиграло одно предприятие, но отказалось выполнять работы. Чтобы больше такого не допустить, мы обратились к Президенту Татарстана с просьбой заложить средства в бюджеты муниципальных образований», – сказал представитель Минсельхозпрода РТ.

Ришат Хабипов напомнил, что в республиканском бюджете текущего года впервые были заложены средства на ликвидацию борщевика в размере 10 млн рублей. Эти средства не использованы, добавил он.

«На следующий год мы запросили 34 млн рублей. В разрезе районов эти средства есть. Попросили Министерство финансов рассчитать и в бюджеты муниципальных образований эту сумму заложить. И во втором чтении внести изменения в законопроект. На территории муниципальных образований эту работу легче контролировать. И чтобы не повторять ошибку, когда предприятие выиграло грант и отказалось», – уточнил ИА «Татар-информ» Ришат Хабипов.

Он заметил, что ликвидацию борщевика необходимо проводить в каждом муниципальном районе одновременно. «Если на следующий год снова одна организация выиграет грант, то она не сможет во всех районах одновременно начать работу. Борьбу с борщевиком нужно начинать сразу, как только растает снег», – подчеркнул замминистра.

По его словам, на землях сельскохозяйственного назначения борщевик не растет, он произрастает возле дорог, в сельских поселениях.

На территории Татарстана в 2012 году борщевик Сосновского был распространен на площади около 109 га, а уже в 2018-м им было занято 536 га. В республике этот сорняк в основном растет возле водоохранных зон – это практически 60% из выявленной площади, или около 300 га.

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