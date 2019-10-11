Геосервис по мониторингу лесов Татарстана из космоса за 6 млн рублей запустят в 2020 году

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Геоинфомационную систему по мониторингу и контролю состояния лесного фонда планируется запустить в Татарстане в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на полях конференции «Инвентаризация лесов и лесоустройство для целей лесоуправления и бизнеса».

«При поддержке нашего Президента Рустама Минниханова у нас создается геоинфомационная система. Она будет практически интегрирована с уже существующими системами - «Аверс» и ЕГАИС - и будет доступна для простого гражданина», - отметил Кузюров.

По его словам, также программа позволит увидеть изменения в лесном фонде при помощи фотографий из космоса.

«Сервис планируется запустить в первом квартале 2020 года. На его разработку выделили 6 млн рублей», - заключил министр.

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