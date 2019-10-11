Минтимер Шаймиев обсудил с новым Генконсулом Турции в Казани вопросы сохранения языка и наследия

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял в Казанском Кремле нового Генерального консула Турецкой Республики в Казани Исмета Эрикана, обсудив возможные проекты в сфере культуры, образования и сохранения исторического наследия. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В начале встречи Минтимер Шаймиев поздравил турецкого дипломата со вступлением в должность.

«В ходе беседы Государственный Советник РТ и Генконсул Турции в Казани обсудили возможности совместных проектов в сфере культуры, образования, сохранения языка и исторического наследия», – отметили в пресс-службе.

Исмет Эрикан поблагодарил Минтимера Шаймиева за теплый прием и отметил, что рад познакомиться с первым Президентом Татарстана, опытным политиком, который в течение многих лет вносит существенный вклад в развитие сотрудничества Татарстана и Турции. «Сотрудничество между Турцией и Татарстаном традиционно способствует укреплению турецко-российских отношений», – отметил Исмет Эрикан.

Господин Эрикан - двенадцатый руководитель Генконсульства Турции в Казани с момента его открытия в 1996 году. Он приступил к своим обязанностям 1 октября 2019 года.

За время дипломатической службы господин Эрикан работал в Министерстве иностранных дел Турции и его внешних представительствах в США, Болгарии, Сингапуре и других странах.

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