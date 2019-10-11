Лучшим молодым комбайнером в Татарстане стал Петр Зайцев из Алексеевского района

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). 11 октября стал известен победитель XI республиканского телевизионного конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда», финал которого проходил в Алексеевском районе республики. Им стал Петр Зайцев – житель Алексеевского. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.



Накануне, 15 лучших молодых комбайнеров на базе Алексеевского аграрного колледжа продемонстрировали свое мастерство в теоретической и практической частях конкурса. По итогам всех туров жюри присудило победу молодому комбайнеру народного предприятия «Алексеевское» Петру Зайцеву.



Ранее Петр уже принимал участие в данном конкурсе и победить ему удалось лишь с третьего раза. Парень считает, что в этот раз ему помогли опыт и знания. Молодой комбайнер планирует в этом году закончить вуз и отправиться служить в армию.



Второе место в конкурсе завоевал Ильшат Нафиков из Арского района, а третье место присудили Рустаму Мухаметдинову из Заинского района.



Начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Наиль Хамидуллин отметил, что основная задача акции – популяризировать рабочие специальности на селе среди молодежи.





Организаторами конкурса выступили Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и ГТРК «Татарстан».

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