Продажа фанфуриков и пива в ночное время: за раскрытие каких нарушений премируют в Татарстане

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Наибольшее количество уведомлений о нарушениях правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в текущем году в ГИС «Народный контроль» поступило от жителей Набережных Челнов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Число таких заявок составляет 1097, в то время как за аналогичный период в прошлом году от жителей Набережных Челнов было опубликовано 330 уведомлений. Таким образом, число уведомлений выросло практически в три раза. По Казани поступило 416 обращений, по Нижнекамскому району – 124, по Альметьевску – 80, по Чистополю – 53, Зеленодольску – 47. Если в Пестречинском районе в прошлом году за восемь месяцев было всего три обращения, то в этом году их уже 34», - сообщила она.

Люди сообщают в государственную информационную систему о тех нарушениях, которые совершаются в их селах, районах, поселениях и городах. Сария Харисовна привела примеры раскрытия правонарушений по уведомлениям от жителей: «К примеру, из Набережных Челнов поступило уведомление о продаже фанфуриков в одном из домов. С 2018 года этот вопрос неоднократно рассматривался сотрудниками Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции. Специалисты выезжали на место, но нарушений не выявляли. Однако автор вновь возвращал уведомление в работу. В конечном итоге специалисты все-таки до конца эту работу провели и установили факт реализации спиртосодержащей продукции двойного назначения».

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя. Заявитель, который направил данную заявку, получил материальное вознаграждение.

Другой житель Набережных Челнов сообщил, что в магазине «Продукты 24» реализуется пивная продукция в таре на розлив в ночное время, что является нарушением действующего законодательства. Магазин находится в непосредственной близости от медицинской клиники «Лабстандарт». В Альметьевском районе подтвердился факт реализации пивной продукции с нарушением установленного ограничения времени до десяти часов вечера.

В Буинском районе по заявке от местного жителя был раскрыт факт продажи алкогольной продукции с истекшим сроком годности. Авторы этих сообщений получат денежные вознаграждения. Согласно данным на начало осени, жителям Татарстана выплачено в качестве материального вознаграждения 673 тыс. рублей. Самыми активными стали жители Набережных Челнов, Нижнекамска и Казани.

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