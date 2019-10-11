В КФУ дан старт международной конференции по китаеведению

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В КФУ дан старт XII Международной научно-практической конференции «Россия - Китай: история и культура», приуроченной к 70-летию КНР и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ежегодно конференция привлекает более 200 специалистов в области востоковедения и китаеведения. Участие принимают ученые из России и Китая, Великобритании, США, Израиля, Германии, Черногории, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и даже Индии.

Программа конференции по традиции включает пять направлений: «Актуальные вопросы китайской филологии и методика преподавания китайского языка», «Российско-китайские отношения и внешняя политика Китая», «История Китая», «Философия и культура Китая», а также «Секцию молодого китаиста».

В рамках конференции будут работать экспертные площадки, на обсуждение будут вынесены методические вопросы подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку, а также площадка - «открытый диалог», участие в которой примут эксперты по всем упомянутым направлениям, на площадке будут презентованы новые учебные пособия.

«Число новых пособий по китайскому языку и различным отраслям китаеведения в России год от года стремительно растет. И это здорово. <…> Теперь же мы имеем возможность давать студентам более интересный материал, мотивирующий их на более глубокое изучение своей специальности. В частности, погружать их в особенности истории, философии, архитектуры, живописи, театра, оперы, литературы Китая», - отметила директор Института Конфуция КФУ с российской стороны.

Конференция, организованная Казанским университетом, собирает в стенах вуза всех желающих. Общение китаеведов разных стран всех возрастов год от года приводит к рождению новых весомых научных идей и скорейшему воплощению в жизнь множества знаковых проектов.



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