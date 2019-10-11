(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Спасском районе РТ приставы арестовали BMW водителя, не оплатившего штраф за пьяную езду, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«31-летний житель Татарстана был оштрафован сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде, однако мер по оплате штрафа гражданин не принимал. Исполнительный документ был передан судебным приставам», — рассказала Халимова.

Приставы составили акт описи имущества и отправили иномарку на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, должник расплатился на следующий день.

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