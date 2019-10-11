Фаррахов готов обратиться в Минтруд РФ с просьбой увеличить число подгузников для инвалидов

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов выразил готовность обратиться в Министерство труда России с просьбой увеличить число подгузников, выдаваемых детям-инвалидам. Об этом он заявил на круглом столе в Фонде социального страхования по Татарстану.

Сейчас согласно приказу ведомства родители детей-инвалидов могут получить 3 подгузника в день. Число может быть увеличено до пяти, если поставлен диагноз полиурия, что случается очень редко.

«Если вы считаете, что приказ не удобен, мы обратимся и сделаем. Это тоже проблема. Может, приказ не доработан», — отметил парламентарий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фонд социального страхования по Татарстану организовал для родителей детей-инвалидов экскурсию на производство подгузников в ОЭЗ «Алабуга». Там родители смогли в лабораторных условиях протестировать подгузники, проверить характеристики каждой марки.

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