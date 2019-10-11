Громыко о статусе Крыма: Нужно бороться с пропагандой, искажающей исторические факты

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Нужно бороться с пропагандой, которая искажает исторические факты о государственной принадлежности Крыма и госперевороте на Украине. Такое мнение на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» выразил директор института Европы РАН, внук советского дипломата Алексей Громыко.

«Крым всегда входил в состав тех или иных образований, ядром которых была наша страна [Россия]. За эту землю мы много раз воевали и в 18, и в 19 веке. В 1853-1856 годах была Крымская война, когда на российскую землю приходили войска из Франции, Великобритании и других стран», — отметил спикер.

Он также напомнил о том, что в XX веке при Никите Хрущеве были пересмотрены административные границы в составе СССР, и до сих пор среди общественности возникают споры об истинных причинах такого решения.

«Какие бы мотивы не стояли за решением Хрущева, это было сделано юридически с нарушениями той процедуры, которая была прописана в конституции СССР. И после того, как СССР развалился, не надо забывать, что в Крыму проводился референдум об особом статусе (1991 г., — прим. Т-и), его результаты не были признаны Киевом», — добавил Алексей Громыко.

Он также отметил, что вооруженный госпереворот в Киеве в 2014 году произошел абсурдно с точки зрения тех, кто его совершал. По его мнению, соглашение между Януковичем и оппозиционными партиями было планом по передаче власти новой коалиции, которая бы учитывала интересы всех территорий Украины. Однако вместо того, чтобы идти по пути закона, был устроен этот переворот.

«Я думаю, что здесь уже много сказано, и надо просто бороться с пропагандой, которая пытается исказить эти вещи», — заключил директор института Европы РАН.

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