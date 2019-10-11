(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Девяносто студентов со всего Татарстана сразились за первенство в финале конкурса «Автосессия-2019», сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Вчера в Казани на территории административного комплекса УГИБДД МВД по РТ прошел финал конкурса студентов-автомобилистов.

«В финале конкурса приняли участие 90 студентов из 27 районов и городов республики. Студенты сдали теорию на знание ПДД, продемонстрировали навыки фигурного вождения, проявили таланты в конкурсах баннеров и социальных роликов о безопасности дорожного движения, а также поучаствовали в творческом конкурсе на ту же тему», — рассказали в ГИБДД.

В командном зачете первое место заняли учащиеся Сабинского аграрного колледжа. В личном зачете первое место завоевал студент казанского филиала Российского государственного университета правосудия.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и денежные премии.

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