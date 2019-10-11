В Москве умер советский космонавт Алексей Леонов

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). На 86-м году в Москве ушел из жизни космонавт Алексей Леонов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, он скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.

Похороны пройдут на мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.

Алексей Леонов родился в селе Листвянка в Кемеровской области. В период с 1955 по 1957 год он получил высшее образование по специальности летчик-истребитель. В 1960 году был зачислен в первый отряд космонавтов Советского Союза.

В марте 1965 года Алексей Леонов вместе с Павлом Беляевым впервые совершил полет в космос на корабле «Восход-2».

В последствии Леонов работал заместителем отряда советских космонавтов, а с 1967 по 1970 год командовал группой специалистов, работающих по лунной программе.

Леонов был неоднократно награжден орденами Ленина и Красной Звезды. Ему также присвоили звание Героя Советского Союза.



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