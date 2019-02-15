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Татар-информ

11 октября 2019, 14:28

Экономика и финансыСельское хозяйство

Минэкономики РТ: Необходима отдельная программа по подготовке специалистов халяль-индустрии

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Экономика и финансыСельское хозяйство

Минэкономики РТ: Необходима отдельная программа по подготовке специалистов халяль-индустрии

Фото: Салават Камалетдинов/архив

В Татарстане в год производится более 68 тыс. тонн халяльной продукции на общую сумму около 7 млрд рублей.

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходима отдельная программа по подготовке специалистов халяль-индустрии. Об этом заявил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

В Татарстане одним из приоритетных направлений по увеличению объемов производства, в том числе экспорта, является халяльная продукция, сказал докладчик.

Пелевин подчеркнул, что для развития данного направления необходимо принятие единых российских стандартов на продукцию и услуги халяль, «учитывающие особенности многонационального государства и гармонизированные с международными стандартами».

«Необходимо также ведение официальной статистики по производству и реализации продукции и услуг халяль. Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующих производство продукции и услуги халяль. Кроме того, нужна программа по подготовке специалистов», – добавил он.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов в беседе с журналистами уточнил, что программа по подготовке специалистов халяль-индустрии на данный момент находится в разработке. «Марки халяль вроде придерживаются. За выпуск продукции под брендом халяль надо заплатить деньги. Продукция должна пройти подтверждение в лаборатории. Эта работа кропотливая и долгая. Думаю, что все институты должны к ней присоединиться. Поэтому отдельная программа разрабатывается и на уровне государства должна приниматься, не только в Татарстане, но и в целом по России», – отметил он.

Годовое производство халяльной продукции в Татарстане составляет более 68 тыс. тонн на общую сумму около 7 млрд рублей. В настоящее время 72 предприятия республики сертифицированы на производство продукции халяль. 

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