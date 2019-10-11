В Минпромторге РТ прошли проверки по уголовному делу, связанному с госзакупками

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Правоохранители провели проверки в Министерстве промышленности и торговли РТ. Сотрудников ведомства вызвали на опрос, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время проводится проверка по факту нецелевого использования средств подрядчиком по двум государственным контрактам на оказание услуг, заключенным Минпромторгом РТ, в том числе в 2013 году. По возбужденному уголовному делу министерство выступает как потерпевшая сторона и содействует расследованию. Сотрудники министерства были приглашены на опрос», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в интересах следствия дополнительная информация по данному делу не раскрывается.

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