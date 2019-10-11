Число обращений в «Народный контроль» в 2019 году в РТ выросло на 30 процентов – до 62 тысяч

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). За девять месяцев текущего года в ГИС «Народный контроль» поступило около 62 тысяч обращений от жителей Татарстана, что почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Проект „Народный контроль“ на территории республики реализуется уже семь лет. Это один из каналов прямой связи граждан и органов местного управления по решениям обращений людей как на республиканском, так и на местном уровне. Число таких обращений ежегодно растет», — сказала она.

В целях выявления нарушений законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в «Народном контроле» есть специальные категории, а именно «нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Модераторами данной категории являются Государственная инспекция РТ по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей и МВД по РТ.

«Уведомления, которые направляют граждане в систему, — это, прежде всего, сигналы о необходимости принятия мер в целях недопущения продажи суррогатного алкоголя, последствием чего являются алкогольные отравления нашего населения. По состоянию на начало сентября по вопросам нарушения правил продажи и незаконного производства алкогольной продукции на территории Татарстана опубликовано 2563 уведомления. Это значительно больше по сравнению с прошлым годом, когда число уведомлений за аналогичный период составляло 1061», — добавила Сабурская.

Спикер отметила, что более 1900 обращений решены положительно. Это значит, что они отработаны специалистами алкогольной инспекции и МВД по РТ. Проблемы, с которыми обращаются граждане, это продажа алкоголя в ночное время без документов или без лицензии, на прилегающей территории муниципальных образований, а также изготовление, незаконное производство и оборот этилового спирта.





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