(Набережные Челны, 11 октября, «Татар-информ»). В директорском корпусе ПАО «КАМАЗ» произошли кадровые перестановки, сообщает пресс-служба автогиганта.

Директором прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» назначен Виктор Мраков, ранее занимавший на заводе пост главного инженера.

Новый директор на «КАМАЗе» работает с 1990 года — начинал трудовой путь слесарем механосборочных работ на автомобильном заводе. Женат, воспитывает двоих детей.

Александр Рыбаков, который последние семь лет руководил ПРЗ, занял должность консультанта главного инженера ПАО «КАМАЗ» по инвестиционным проектам в блоке первого заместителя генерального директора — исполнительного директора.

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