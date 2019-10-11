Стартовал прием заявок на Х Всероссийский конкурс журналистских работ «Панацея»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова, объявляет о начале Х Всероссийского конкурса «Панацея», сообщают организаторы.

«Участниками конкурса могут быть отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ)», — говорится в сообщении.

Конкурс проводится по номинациям: «Местная больница» (публикации об организации местного здравоохранения, медицинских учреждениях: больницах, поликлиниках, медицинских пунктах и т. д), «Белый халат» (публикации о медицинских работниках: врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах и т. д.), «Люди в беде» (публикации об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; акции помощи, инициированные и проведенные с непосредственным участием СМИ), «Здоровье в твоих руках» (публикации об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни и т. д.; тематические страницы и постоянные колонки о здоровом образе жизни; социальные проекты некоммерческих организаций и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе), «Нет социальным болезням» (специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и т.д.).

Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2019 года. Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются до 1 декабря 2019 года включительно по адресу: 125009 г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, с пометкой КОНКУРС «Панацея».

Награждение победителей пройдет в Москве в марте 2020 года на факультете журналистики МГУ. Там же планируется проведение 3-дневного образовательного семинара для лауреатов конкурса.

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