Синоптики прогнозируют осадки, сильный порывистый ветер и повышение температуры воздуха

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Завтра, 12 октября, через республику вновь пройдет атмосферный фронт. Он принесет с собой осадки, сильный порывистый ветер и повышение температуры воздуха. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Кроме того, по словам синоптиков, «в основном он окажет влияние на центральные и восточные районы республики - здесь пройдут небольшие и умеренные дожди». Местами в ночные часы ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +2..+7°, днем воздух прогреется до +7..+12°.

В воскресенье, 13 октября, и в понедельник, 14 октября, ожидается пасмурная, ветреная и дождливая погода. В начале следующей недели с отходом фронтальной системы на восток осадки постепенно прекратятся. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночные температуры воздуха составят +3..+8°, дневные повысятся 13 октября до +8..+13°, в понедельник составят +6..+11°.

Синоптики прогнозируют, что уже во вторник, 15 октября, придет теплая дождливая погода.



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