В Татарстане сосед вынес из огня хозяина загоревшегося дома, но оказалось, что мужчина погиб

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). На пожаре в Татарстане погиб 40-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Чинчурино – на улице Дряничкина загорелся частный кирпичный дом. На место отправился дежурный караул ПСЧ № 133», — рассказали в министерстве.

На момент появления огнеборцев, дом полностью был охвачен пламенем, его кровля обрушилась. Пожарных встретил сосед, который вытащил хозяина дома из огня, но тот находился без сознания. Врачи констатировали его смерть.

В течение 20 минут сотрудники МЧС потушили пожар. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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