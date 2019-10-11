Росгвардейцы задержали казанца, который поссорился с посетителем бара, ударил его ножом и сбежал

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Росгвардейцы по горячим следам задержали 44-летнего мужчину, который во время ссоры в баре напал с ножом на оппонента, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Вечером в УВО Росгвардии поступило сообщение о драке с применением ножа у бара на улице 25 лет Октября. На месте сотрудники вневедомственной охраны пообщались с очевидцами. В заведении работники бара оказывали доврачебную помощь пострадавшему», — рассказали в Росгвардии.

Выяснилось, что двое мужчин поссорились в питейном заведении. Все началось со словесной перепалки, затем они вышли на улицу, где один из них несколько раз ударил оппонента ножом и сбежал.

Личность ранее судимого злоумышленника установили сразу. Казанца задержали возле его дома, после чего передали полиции.

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