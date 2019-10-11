Внук советского дипломата Громыко: Мы живем в эпоху большой дестабилизации

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Разрушение стратегической стабильности и архитектуры контроля над вооружениями — одна из главных проблем современности. Такое мнение на пресс-конференции, посвященной международному научному форуму по проблемам глобальной безопасности «Андрей Громыко: советская дипломатия в эпоху глобальных противостояний», в ИА «Татар-информ» выразил директор института Европы РАН, внук советского дипломата Алексей Громыко.

«На самом деле то, что в наше время в международных отношениях называется стратегическим мышлением, аналитикой, экспертизой, экспертной поддержкой внешней политики того или иного государства или бизнеса, играет очень важную роль. 21-й век, как мы знаем, прошедшие годы этого столетия, начались очень необычно. Не так, как мечтали многие после того, как холодная война ушла в прошлое. Мир очень динамичен и нестабилен, как говорится, мы живем в эпоху большой дестабилизации», — подчеркнул спикер.

По мнению Громыко, весь мир, а особенно Европа «гудит как растревоженный улей» после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кроме того, сложные отношения наблюдаются между Россией и частью коллективного Запада.

«Это огромная тема — интеграционные процессы на постсоветском пространстве, потому что, какие бы страны ни считали себя сильными сейчас, если вы не внедрены очень плотно в ткань интеграционного взаимодействия, причем не играете там одновременно основополагающие роли, в этом мире в 21 веке будет очень сложно удерживаться в первой десятке или двадцатке тех стран, которые определяют общую атмосферу, среду, правила игры», — заключил Алексей Громыко.

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