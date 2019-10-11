(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео охваченный огнем автомобиль в центре Казани. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

«Сегодня в 10.41 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Роторная горит автомобиль», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 1 установили, что огонь вспыхнул в моторном отсеке «Лады» 10-й модели.

Огнеборцам удалось быстро справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 2 кв. метра.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.