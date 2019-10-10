Плохие памперсы и некачественная обувь: как ФСС по РТ решает проблемы инвалидов-участников митинга

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Непредставление санаторно-курортного лечения, отсутствие технических средств реабилитации, протекающие памперсы и некачественная обувь — такие проблемы побудили выйти инвалидов и их родственников на митинг в Казани. О том, как сейчас эти вопросы решаются, руководитель ФСС по РТ Павел Лоханов рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину специально для ИА «Татар-информ».

«Недавно в Казани состоялся митинг, участники которого обвинили меня в том, что в рамках госконтракта поставляется продукция недолжного качества. Само мероприятие было для меня некоторой неожиданностью, поскольку основной темой митинга была отставка Павла Николаевича Лоханова», — сказал спикер.

Руководитель ФСС по РТ организовал для участников митинга и всех желающих экскурсию на завод по производству подгузников компании Drylock Technologies и рассказал в интервью о результатах проверки качества подгузников. Он также объяснил, почему ортопедическая обувь, изготавливаемая по индивидуальным программам реабилитации, так долго доходит до потребителей из Татарстана.

Павел Лоханов сообщил, что на этой неделе в пятницу в ФСС по РТ прошел «круглый стол» с участием людей, недовольных качеством предоставляемых ФСС государственных услуг, и экспертов от Госдумы и Минздрава. Кроме того, во время интервью спикер подвел итоги своей четырехлетней работы в качестве главы Камско-Устьинского района и рассказал, как сильно переживает разлуку с женой и пятью детьми.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 12 октября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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