Источник в ГИБДД объяснил причину остановки беспилотника «Яндекс» инспекторами ДПС под Казанью

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Источник в ГИБДД объяснил ИА «Татар-информ» причину остановки беспилотника «Яндекс» инспекторами ДПС.

Ранее в соцсетях появилось фото, на котором два инспектора ДПС стоят возле беспилотного автомобиля «Яндекса» на дороге в Иннополисе под Казанью.

«У инспекторов ДПС было обычное рядовое дежурство. Они выборочно проверяли документы водителей и остановили едущий автомобиль, издалека было не видно, кто сидит за рулем. Когда машина остановилась, мужчина, который сидел на пассажирском сиденье объяснил, что это беспилотник. После чего авто поехало дальше», – рассказал источник агентства.

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