Год условно получила менеджер сервис-центра в Казани, оформлявшая возврат несуществующей техники

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Год условно получила специалист сервис-центра в Казани, которая подделывала документы на возврат якобы бракованной техники. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что 20 мая текущего года 32-летняя экс-сотрудница одного из магазинов бытовой электроники, работая в должности сервисного специалиста, подделала документы о возврате якобы бракованных приборов – пылесоса и электробритвы, а также заявление от имени вымышленного лица об отказе от ремонта», – уточнил Галиев.

Липовые документы специалист сервис-центра отдала кассиру, получив по ним 29 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и назначил наказание в виде одного года условно с аналогичным испытательным сроком.



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