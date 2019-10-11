Минкульт РТ выразил соболезнования в связи со смертью актера казанского ТЮЗа Арсения Курченкова

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Министерство культуры Татарстана выражает соболезнования родным и близким актера Казанского государственного театра юного зрителя, заслуженного артиста РТ Арсения Курченкова в связи с его смертью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Незаурядное мастерство, природное обаяние и яркий артистический темперамент принесли Арсению Сергеевичу заслуженную славу и любовь зрителей», — говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что Арсений Курченков пользовался авторитетом в театральном сообществе республики, являлся примером преданного добросовестного служения театральному искусству республики.

«Светлая память об Арсении Курченкове, талантливом человеке и актере навсегда останется в сердцах тысяч людей», — сказали в министерстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прощание с актером пройдет завтра с 12.00 до 15.00 в Театре юного зрителя.

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