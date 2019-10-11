Рустам Минниханов рассказал руководителям институтов РАН о подготовке дипломатов в Казани

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с директорами и научными руководителями институтов Российской академии наук, обсудив ряд вопросов в области образования и международных связей. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Руководители институтов РАН прибыли в Казань для участия в первом международном форуме по проблемам международной безопасности, который приурочен к 110-летнему юбилею со дня рождения выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Открывая встречу, Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане высоко ценят вклад Андрея Громыко в обеспечение стабильного мира и контроля над гонкой вооружений в 20 веке.

Президент Татарстана рассказал, что при содействии МИД России республика активно развивает международные связи. «В прошлом году внешнеторговый оборот республики составил порядка 20 млрд долларов, в том числе экспорт – более 15 млрд долларов», – сказал Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, Татарстан активно привлекает иностранных инвесторов и новые технологии. С 2010 года в республику привлечено более 10 млрд долларов иностранных инвестиций, за первое полугодие 2019 года объем инвестиций составил 398 млн долларов.

«Укрепляются международные связи в сфере науки и образования. Сегодня в татарстанских вузах обучается порядка 14 тыс. иностранных студентов. Из них более 9 тыс. — в Казанском федеральном университете», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент РТ рассказал, что в республике ведется большая работа по подготовке специалистов в области международных отношений и дипломатии на базе Казанского федерального университета. «Достаточно много наших выпускников востребованы и достойно себя показывают в разных странах, торговых представительствах. Мы много раз слышали позитивные отзывы о высоком уровне профессиональной подготовки наших выпускников», – добавил Рустам Минниханов.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества между институтами РАН и вузами Татарстана. В частности, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин отметил давнюю историю взаимодействия с КФУ. «Мы сотрудничаем по линии базовой кафедры и в части координации исламских исследований. У нас много проектов, в том числе — развитие совместной аспирантуры», – пояснил он.

В свою очередь Рустам Минниханов предложил специалистам Института востоковедения РАН принять участие в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Также участники встречи договорились о проведении совместных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы и 100-летию ТАССР.

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