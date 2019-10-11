Жителей четырех районов Казани предупредили о зеленой воде в кранах

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Казанские тепловые сети 14 октября проведут тестирование магистральных тепловодов на наличие утечек. Из-за этого вода в кранах четырех казанских районов может окраситься в зеленый цвет, сообщается на официальном портале «Татэнерго».

«14 октября 2019 года в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета (Уранин-А) для определения мест утечки теплоносителя», — говорится в сообщении на сайте.

Там указано, что зеленая вода может появиться в кранах жителей Авиастроительного, Московского, Кировского и Ново-Савиновского районов города.

«При обнаружении „зеленой воды“, в том числе из кранов горячего водоснабжения, сообщать в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей», — предупредили коммунальщики.

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