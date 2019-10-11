Чтобы разгрузить движение, на участке Оренбургского тракта в Казани убрали автобусную полосу

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Чтобы разгрузить Оренбургский тракт в Казани была убрана выделенная линия для автобусов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В целях нормализации дорожно-транспортной обстановки и увеличения пропускной способности улицы Оренбургский тракт на ее пересечении с улицей Академика Парина в организацию дорожного движения внесены некоторые изменения», – рассказали в ГИБДД.

Была убрана дорожная разметка для маршрутного транспорта, а также нанесена новая прерывистая разметка для пересечения полос. Таким образом, въезд на круговое движение на данном участке дороги теперь разрешен с любой полосы.



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