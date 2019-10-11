ГИБДД ищет водителей, которые сбили подростка и ребенка в Казани и скрылись с места ДТП

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). ГИБДД ищет водителей, которые сбили 17-летнюю девушку и 4-летнего ребенка в Казани и скрылись с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«7 октября в 17.00 на прилегающей территории дома № 4 по улице Лаврентьева был совершен наезд на 4-летнего велосипедиста, который находился с отцом», – рассказали в ГИБДД.

Водитель с места аварии скрылся. Малыш получил ушиб головы.

Второе ДТП произошло вечером 10 октября напротив дома № 22а по Кулахметова. Тут под колеса авто попала 17-летняя девушка, которая переходила дорогу по «зебре». Водитель также покинул место аварии. Девушку с ушибами рук и тела доставили в больницу.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.



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