Татарстанскую Domino’s Pizza оштрафовали за использование формулировки «№ 1 в мире»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Антимонопольная служба Татарстана оштрафовала Domino’s Pizza на 150 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщается на сайте УФАС по РТ.

«Квалифицировав применение обозначения „№ 1“ как нарушение законодательства о рекламе, Татарстанское УФАС России вынесло постановление о взыскании с нарушителя 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указание в рекламной листовке текста со словами: «№ 1 в мире Domino’s Pizza...» вводит потребителей в заблуждение относительно превосходства компании перед другими, которые действуют на этом же товарном рынке. При этом компания не дает ссылки на основания, позволяющие оценить производимую ею пиццу как «первую в мире».

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