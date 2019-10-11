Зилант, Тулпар, Батыр: горожане выберут имя для казанского аэроэкспресса

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Казанцы смогут выбрать имя для поезда, курсирующего между городом и аэропортом. Об этом сообщается на официальном портале мэрии Казани.

Участники голосования смогут выбрать одно из трех возможных названий поезда — Зилант, Тулпар или Батыр. Само голосование уже стартовало в режиме онлайн.

«В будущем выбранное имя планируется нанести на подвижной состав в виде логотипа», — говорится в сообщении на портале мэрии.

Голосование завершится в конце октября, после чего перевозчик приступит к разработке логотипа-победителя.

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