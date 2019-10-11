Казань в Антверпене приняла флаг всемирной инновационной конференции

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В Антверпене прошла церемония обмена флагами между регионом Фландрия и Республикой Татарстан. Казань станет первым городом России, который примет конференцию TCI Global Conference 2019. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

«Конференция пройдет в Казани 14-16 октября 2020 года. Главная тема 23-ей конференции TCI — „Сотрудничество для кластерного развития: создавая будущее“», — говорится в сообщении.

Предполагается, что столицу Татарстана посетят более 500 международных организаций, представителей региональных институтов поддержки конкурентоспособности, образовательных и научных учреждений из 30 стран мира.

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