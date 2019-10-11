Эксперт: Злоумышленники пользуются низкой цифровой грамотностью клиентов банков

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Чаще всего при кибератаке на банк злоумышленники пользуются низкой цифровой грамотностью клиентов финансовой организации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил региональный представитель «Лаборатории Касперского» в ПФО Ренат Шафиков.

«Сегодня уровень кибербезопасности в регионе позволяет успешно блокировать большинство атак. Слабым же звеном остаются клиенты банков — злоумышленники пользуются низкой цифровой грамотностью пользователей и с помощью социальной инженерии крадут деньги со счетов», — отметил спикер.

Он добавил, что сегодня банки Татарстана уделяют большое внимание кибербезопасности. «Финансовые учреждения применяют защиту конечных устройств, а также внедряют решения для защиты корпоративной инфраструктуры от сложных угроз и целевых атак. Сферы кибербезопасности, которые начинают набирать обороты в регионе, — обучение сотрудников, защита от онлайн-мошенничества и DDoS-атак», — рассказал Ренат Шафиков.

Ранее в СМИ появлялась информация, что, согласно опросу Positive Technologies, 78% российских банков не могут противостоять масштабной кибератаке, так как не знают, как себя вести в таких случаях, куда обращаться и какие документы готовить.

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