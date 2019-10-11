Минниханов обсудил с руководителем Главгосэкспертизы РФ вопросы ценообразования в строительстве

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым, обсудив реализацию крупных инвестпроектов и вопросы ценообразования. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части реализации национальных проектов, реализации проектов крупных нефтегазохимических предприятий республики и развитие системы электронных госуслуг», – отметили в пресс-службе.

Во время встречи также был отмечен прогресс в работе по совершенствованию ценообразования в строительстве и актуализации индексов на основании текущей стоимости стройматериалов и зарплаты строителей. «Органами исполнительной власти республики выполнены расчеты среднемесячного размера оплаты труда. Планируется, что до конца года эта работа будет завершена», – отметили в пресс-службе.

Руководитель Главгосэкспертизы РФ сегодня прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Ожидается, что в Казани Игорь Манылов проведет совещание на тему «Взаимодействие ФАУ „Главгосэкспертиза России“ с ключевыми партнерами в планировании проектирования и проведения государственной экспертизы проектной документации по объектам Приволжского федерального округа».

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