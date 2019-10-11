Аэропорт Казани для безопасности полетов провел комплексную подготовку к работе в зимних условиях

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Аэропорт Казани завершил подготовку к работе в осенне-зимнюю навигацию. Комплексная работа проведена для обеспечения безопасности и регулярности полетов, а также исполнения сертификационных требований, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Проведено сезонное обслуживание транспорта и спецтехники, проверена эксплуатационная готовность технологического и пожарно-технического оборудования, аэродрома и взлетно-посадочной полосы, коммуникационных средств», – говорится в сообщении.

Общее количество специального автотранспорта, в том числе средств перронной механизации, составляет около 136 единиц. Вся специальная наземная техника для зимнего содержания аэродрома и обслуживания самолетов полностью готова к предстоящей зиме, отметили в пресс-службе.

Кроме того, для предотвращения льдообразования на искусственных покрытиях в нужном количестве закуплены химические реагенты.

К работе в зимних условиях международный аэропорт «Казань» приступит 27 октября.

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