Спонсор ФК «КАМАЗ» взял на себя расходы по организации выезда болельщиков на матч в Ижевск

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). В воскресенье, 13 октября, ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграет с клубом «Зенит-Ижевск» в матче 14-го тура первенства ПФЛ. Эта встреча должна была состояться в городе на Каме, но из-за того, что Российский футбольный союз приостановил действие сертификата стадиона «КАМАЗ», татарстанский клуб вынужден был искать новую площадку для проведения домашнего матча.

Как ранее сообщало агентство, решение о переносе игры в Ижевск было принято 9 октября. Клуб из Набережных Челнов нашел возможность компенсировать своим болельщикам разочарование от проведения «домашней» игры в другом городе, организовав бесплатный выезд для всех желающих.

По сведениям корреспондента ИА «Татар-информ», речь не идет о какой-то лимитированной квоте на выезд. Поехать в Ижевск смогут все желающие, подавшие свои заявки до 15.00 12 октября. Исходя из числа болельщиков, клуб арендует необходимое количество транспорта.

По сведениям информагентства, финансовая возможность по организации бесплатного выезда фанатов в Ижевск связана с появлением в попечительском совете ФК «КАМАЗ» председателя совета директоров ОАО «Казанский жировой комбинат» Дмитрия Самаренкина.

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