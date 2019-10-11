(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Пьяный пассажир избил кондуктора в автобусе в Казани, рассказал ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«ЧП произошло сегодня в 7.27 на остановке "Фрунзе". Пьяный пассажир с кулаками напал на женщину-кондуктора», – рассказал агентству Темляков.

По словам водителя автобуса, он подъехал к остановке, высадил и посадил пассажиров, закрыл двери и собирался продолжить движение, но кто-то нажал кнопку открытия дверей. Водитель открыл двери, некоторое время подождал, но никто не вышел. В этот момент в кабину шофера вбежала пассажирка и сказала, что пьяный мужчина избивает женщину-кондуктора.

Водитель вместе со свидетелями инцидента скрутил дебошира и запер его в салоне. Пассажиров пересадили на другой автобус, а на место ЧП вызвали медиков «скорой» и полицию.

Как сообщили в ПАТП №4, кондуктор зафиксировала побои и написала заявление в полицию. Запись с видеокамеры, установленной в салоне автобуса, будет передана в полицию для разбирательств.



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