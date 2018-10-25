На международном форуме в Болгаре проведут олимпиады по русскому и арабскому языкам

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В этом году на международном форуме «Богословское наследие мусульман России» в Болгаре проведут олимпиады по русскому и арабскому языкам. В 2020 году руководство БИА планирует разработать олимпиаду по татарскому языку. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«В рамках международной студенческой конференции „Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом“ пройдет олимпиада по русскому и арабскому языкам», — сказал ректор Болгарской исламской академии.

В рамках мероприятия у студентов проверят уровень знания арабского языка, кроме того, зарубежные гости форума академии смогут проверить свои знания русского языка.

«В будущем году мы постараемся сделать олимпиаду и по татарскому языку», — поделился Абдрахманов.

В Болгарской исламской академии с 13 по 19 октября пройдет форум «Богословское наследие мусульман России». Мероприятие нацелено на объединение усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.

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