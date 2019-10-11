Посетитель ИК № 18 в Казани пытался дать взятку сотруднику, чтобы передать мобильник осужденному

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Посетитель ИК № 18 в Казани пытался дать взятку сотруднику и передать через него мобильник и симку осужденному. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Оперативную операцию провели в Казани на территории у исправительной колонии №18. О преступной просьбе пронести средства сотовой связи осужденному за денежное вознаграждение сотрудник учреждения сообщил коллегам из оперативных подразделений УФСИН и принял участие в операции по задержанию злоумышленника с поличным», – рассказали в пресс-службе управления.

За услугу злоумышленник предлагал сотруднику колонии 5 тыс. рублей. 32-летнего посетителя задержали во время передачи взятки, а также мобильника, сим-карты и комплектующих для телефона. Материалы задержания направлены в полицию для дальнейшего разбирательства.



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