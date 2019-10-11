Дополнительные поезда будут ездить из Казани в Москву и Екатеринбург в ноябрьские праздники

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Дополнительные поезда, которые свяжут Казань с Москвой и Екатеринбургом, будут назначены в праздничные дни ноября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Вводится дополнительный поезд № 205/206 сообщением Казань – Москва. Он отправится из столицы Татарстана 30, 31 октября и 3 ноября в 19.41 и прибудет в Москву 31 октября, 1 и 4 ноября в 12.15. Из столицы России этот поезд будет выезжать 1, 2, 5 ноября в 1.30 с прибытием в Казань в 14.20.

Другой поезд № 275/276 отправится из Казани 31 октября и 1 ноября в 1.00 и прибудет в Москву в 16.07. Из столицы России он отправится 1 и 2 ноября в 1.50 и прибудет в Татарстан в 15.47.

Поезд № 243/244 сообщением Казань – Москва отправится 1 и 4 ноября в 7.08 и прибудет в 22.39. Из Москвы он выезжает 2 и 5 ноября в 2.40, в Казани поезд будет 17.40.

«Кроме того, назначается дополнительный поезд из Екатеринбурга в Казань», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В частности, поезд № 291/292 из Екатеринбурга отправится 1 ноября в 15.16 и прибудет в Казань 2 ноября в 10.05. Из столицы Татарстана он выезжает 4 ноября в 16.47 и прибывает в Екатеринбург 5 ноября в 7.52.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Татарстана будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд.

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