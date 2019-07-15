На первом международном форуме в Болгаре ожидают участников из России, Англии, Сирии, Европы и СНГ

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В этом году на форуме «Богословское наследие мусульман России» ожидают около 400 участников из России, Англии, Сирии, Европы и СНГ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«В этом году мы планируем принять около 400 человек», — сказал Абдрахманов.

В том числе ожидают прибытия 150 студентов, изучающих богословие. В прошлом году богословские чтения в Болгаре посетили около 100 человек, отметил проректор по учебной работе Болгарской исламской академии Алексей Петров.

«Участники приедут из Сирии, Иордании, Финляндии, один заявился из Англии, России и стран СНГ», — добавил Петров.

В ходе форума пройдут четыре научно-практические конференции: Международные Болгарские чтения «Традиции и обновленчество в богословском наследии», «Ислам и общество: региональный аспект», III чтения имени Ш. Марджани «Поиск богословских решений в эпоху глобализации», «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом».

С 13 по 19 октября в Болгарской исламской академии пройдет I международный форум «Богословское наследие мусульман России». Мероприятие нацелено на объединение усилий ученых и экспертов, общественных и религиозных деятелей по обсуждению и решению актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России.

Участники форума также рассмотрят вопросы развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной РФ и глобализации в мире.

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