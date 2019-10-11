Прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ «Старт» в Нижнекамске

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Прокуратура начала проверку после пожара на втором этаже ТЦ «Старт» в Нижнекамске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям либо бездействию собственника торгового объекта, а также соответствующих контрольно-надзорных органов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнил Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на втором этаже ТЦ «Старт» в Нижнекамске вспыхнул пожар. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Из торгового центра были эвакуированы 90 человек (в том числе 30 детей). В результате происшествия никто не пострадал.

Как удалось установить, огонь вспыхнул в неэксплуатируемом батутном центре, где проводились ремонтные сварочные работы.



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