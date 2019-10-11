За полтора месяца через портал госуслуг о штрафах за нарушение ПДД узнали 14 тыс. татарстанцев

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). За полтора месяца «электронные» штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг получили более 14 тыс. автовладельцев в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«С августа текущего года сервис доступен на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Оформление услуги занимает не более двух минут. Сервис получения "электронных" постановлений бесплатный. За это время услугой воспользовались более 14 тыс. татарстанцев», – рассказали в ГИБДД.

Удобство получения «электронных» штрафов – это экономия времени и отсутствие необходимости посещать почту для получения копий постановлений. Кроме того, в электронном виде можно получить полную информацию о правонарушении и оплатить штраф вовремя, в льготный период – с 50% скидкой.

Оформить подписку и получить инструкцию можно на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru) в разделе «Услуги ГИБДД».

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