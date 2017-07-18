Наука и диалог религий: в Болгаре пройдет международный богословский форум

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). С 13 по 19 октября в Болгарской исламской академии пройдет I международный форум, в рамках которого обсудят актуальные проблемы сохранения, изучения и развития традиционных исламских и духовных ценностей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов.

«В рамках форума планируется проведение научных мероприятий: „Международные Болгарские чтения“, Всероссийская научно-практическая конференция „Ислам и общество: региональный аспект“, а также III чтения Ш. Марджани „Поиск богословских решений в эпоху глобализации“ и Международная студенческая конференция „Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи России и за рубежом“», — рассказал спикер.

Международный форум откроется 14 октября в 10.00.

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