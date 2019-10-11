Жена экс-капитана «Рубина» планирует усыновить темнокожего ребенка

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Жена бывшего игрока казанского «Рубина» Сергея Семака (ныне главного тренера ФК «Зенит») Анна Семак планирует усыновить темнокожего ребенка, пишет интернет-журнал sobaka.ru.

«Я планирую усыновить еще одного ребенка — знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных. Для меня все люди — братья», — заявила Анна в интервью питерскому изданию.

По словам Анны Семак, она планирует осуществить эти планы во время экспедиции в Гималаи, где будет снимать пилотную версию документального кино на остросоциальные темы.

«Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма», — сказала Семак.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его бывшая супруга Анна сыграли повторную свадьбу после разрыва своих отношений. Торжество прошло 8 октября в Италии.

Сейчас чета Семаков воспитывает семеро детей, в том числе приемную девочку с инвалидностью, которую удочерили летом 2016 года.

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