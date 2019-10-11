«Республике нужны рабочие руки»: Эксперты WorldSkills рассказали о движении профессионалов РТ

(Казань, 11 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 2019 год, объявленный в Татарстане Годом рабочих профессий, постепенно завершается. Прошедшие в этом году в Казани мировой чемпионат WorldSkills и VII национальный чемпионат WorldSkillsRussia дали серьезный толчок развитию движения молодых профессионалов региона и привлекли внимание молодежи к самым востребованным направлениям на рынке труда. Участники и победители соревнований получили выгодные предложения от работодателей, удачно трудоустроились и своим примером подняли престиж рабочих профессий. Такое мнение высказали эксперты WorldSkills в беседе с корреспондентом «Татар-информ».

Для Татарстана проведение чемпионата WorldSkills является ценным опытом в области профессионального образования и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров, заявил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ. Спикер отметил, что наследие чемпионата еще долго будет служить развитию республики.

«Чемпионат WorldSkills в Казани стал рекордным по количеству стран и представленных компетенций. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства. Особенно приятно отметить победителей и призеров из Татарстана», — сказал он.

Всего национальная сборная России завоевала 22 медали на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019, обеспечив себе второе место в медальном зачете. В сборной России выступали 15 конкурсантов из Татарстана, которые в упорной борьбе завоевали три призовых места и восемь медальонов за профессионализм. Кроме того, татарстанцы достойно выступили в четырех компетенциях JuniorSkills и семи компетенциях блока FutureSkills.

«Ценным является не только чемпионат, но и то плодотворное влияние, которое оказывает движение WorldSkills на развитие рабочих профессий. Отрадно, что мировой опыт, лучшие технологии и мастерство конкурсантов дают возможность привлечь внимание к востребованным профессиям, повысить их популярность», — сказал Президент РТ на пресс-конференции в Казани.

О востребованности рабочих специальностей на рынке труда Татарстана неоднократно в своих выступлениях говорила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Согласно ее данным, до 2026 года потребность в кадрах региона составляет 105 тыс. человек. При этом предприятиям и организациям в основном требуются специалисты со средним профессиональным образованием, республике нужны рабочие руки.

«В каких сферах нужны больше всего специалисты? Основная доля падает на нефтеперерабатывающие производства, нефть и нефтехимию. Очень большая потребность в кадрах в строительстве, сельском хозяйстве. Из бюджетных отраслей — здравоохранение, сегодня там потребность в специалистах — порядка 40 тыс. человек. В структуре экономики большую роль играет нефтедобыча и переработка, а также машино-, автомобилестроение и все, связанное с сельским хозяйством, например, ветеринария и механизация сельского хозяйства», — сказала Эльмира Зарипова в интервью «Татар-информ».

Согласно ее данным, весьма востребована сфера IT. К примеру, сетевое системное администрирование, системы коммуникации. В бюджетной сфере ощущается нехватка специалистов в педагогическом образовании, лечебном деле и педиатрии, машиностроении, строительстве, электроэнергетике и электропотреблении.

Дошкольное воспитание востребовано, но воспитателей не хватает

Согласно данным эксперта по компетенции «дошкольное воспитание» нацфиналаWorldSkills, заместителя директора Казанского педагогического колледжа Наталии Орловой, все колледжи республики готовят для отрасли хороших специалистов. При этом сама отрасль испытывает кадровый дефицит. Собеседница считает, что это связано с демографическим бумом и массовым выходом на пенсию педагогов-воспитателей.

«Педагогов не хватает для большого количества дошкольных учреждений. Педагоги выходят на пенсию, а молодое поколение существующую потребность не перекрывает. Заработная плата в отрасли достойная. Те, кто ведет дополнительные кружки, зарабатывают по 30 тысяч рублей в месяц. При этом минимальная зарплата педагогических работников составляет сегодня более 14 тысяч рублей. К тому же есть надбавки за высшее образование, выслугу лет», — отметила Орлова.

Дошкольное воспитание — востребованное направление у молодых людей. В казанском педагогическом колледже конкурс на него достаточно высокий и составляет семь-восемь человек на место. Многие приезжают учиться из районов республики.Однако, к сожалению, не все выпускники остаются в профессии. 80 процентов молодых людей после учебы трудоустраиваются, но далеко не все выбирают своим местом работы детские сады. Молодые специалисты идут работать в частные центры по дошкольному воспитанию и развитию детей.

«Кто-то устраивается в бюджетные дошкольные учреждения, кто-то продолжает обучение в КФУ, кто-то выходит замуж и уходит в декрет. Нехватка кадров в детских садах связана с тем, что не все выдерживают такой темп. Меняется оборудование и программы. Мы учим интерактивным технологиям в работе с детьми при помощи компьютера и интерактивных досок. Многие не выдерживают эту планку требований, постоянно идет ротация кадров», — пояснила Орлова.

Эксперт считает, что педагог дошкольного образования должен обладать большим кругозором, быть коммуникабельным и разностороннеразвитым, владеть несколькими иностранными языками. Однако самое главное — он должен любить детей. Можно овладеть всеми вышеперечисленными навыками, но любовь к детям привить невозможно.Без любви к детям в детском саду делать нечего, отметила собеседница.

«WorldSkills показывает новые технологии в работе с детьми дошкольного возраста, степень мастерства, которым должен овладеть любой педагог. Это конкурс профессионального мастерства, который задает планку всему педагогическому образованию в стране. Работодателям движение показывает, кого сейчас готовят колледжи, какого уровня специалисты выходят. При взаимодействии с работодателями мы выходим на новые компетенции», — сообщила эксперт.

Согласно ее данным, сейчас на рынкеособенно востребованы специалисты для полилингвального образования. Кроме того, воспитатель будущего должен уметь выстраивать индивидуальную траекторию развития ребенка и сопровождать его на протяжении дошкольных лет жизни, вести за собой. Для этого молодой педагог должен владеть разными техниками. К примеру, таким направлением, как «Мой фитнес». При его реализации возможно развитие ребенка через игровые технологии и практики.

В туристической отрасли мало работников с профильным образованием

Эксперт по компетенции «туризм» национального чемпионата WorldSkillsRussia, директор туркомпании «Астория-тур», преподаватель Поволжского государственного колледжа Елена Кошкина из Самары считает, что команда из Татарстана на нацфинале запомнилась хорошей подготовкой и удачным выступлением. Ребята в данной компетенции заняли второе место. Также она отметила хорошую подготовку и напористость юниоров. Собеседница рассказала в целом о современных тенденциях в отрасли.

«На сегодняшний день регионы готовят специалистов широкого профиля, которые могут работать в турагентствах и в операторских компаниях, и это правильный подход. Деятельность турагентстввесьма востребована. Если мы говорим о турагентском рынке, то здесь требуются квалифицированные специалисты, разбирающиеся как в теоретических вопросах организации туристических поездок, так и в технологиях продаж. Молодые специалисты должны быть подготовленными психологически и уметь работать с клиентами. Также они должны уметь работать с документами, оперативно заполнять системы бронирования, ориентироваться в информационном пространстве», — сообщила Кошкина.

Эксперт считает, что в ближайшие десять лет рынок турагентств сохранит свои тенденции. Туроператорский рынок требует заточку под конкретные направления. У специалиста должен быть широкий кругозор, знание географических и туристских ресурсов. На сегодняшний день, как и десять лет назад, в турфирмы часто трудоустраиваются специалисты без профильного образования, которые адаптируются в профессии. Однако, безусловно, компаниям проще работать с подготовленными специалистами, имеющими профильное образование.

Заработок молодого специалиста в туристической отрасли во многом зависит индивидуальных способностей сотрудника. На начальном этапе в турагентской компании он составит 17-20 тысяч рублей в месяц, а далее все зависит от конкретного человека. У способных создавать и вести клиентскую базу зарплата может достигать 100 тысяч рублей в месяц. Перед молодыми специалистами в Татарстане открываются большие возможности, поскольку рынок в регионе большой, работает немало компаний и существует хороший спрос на турпродукты, считает представитель туристического рынка из Самары.

«Главным качеством молодого специалиста должно быть желание работать. Это должен быть очень ответственный человек. Молодой специалист должен быть готов работать в разных областях, не стесняться что-то спрашивать, быть готовым к учебе и самосовершенствованию. Знание иностранных языков, конечно, приветствуется. Здесь все зависит от специализации конкретной компании», — добавила Кошкина.

Согласно ее данным, не все выпускникипрофильных колледжей по разным причинам идут работать по специальности. Что касается профессии в будущем, то ее представители должны иметь профильное образование, обладать широким кругозором, уметь работать с людьми и стремиться к новым знаниям. В век информационных технологий специалист должен уметь работать с разными программами и ориентироваться в поисковых системах. При этом немаловажно знаниенормативно-правовойбазы, понимание аббревиатур и терминов и, конечно, знание турпродуктов зарубежного и отечественного рынка.

«Повар — профессия на века»

В компетенции «поварское дело» на VII национальном чемпионате WorldSkillsRussia в мае в Казани представитель Татарстана занял третье место. На чемпионате мира WorldSkills в данной компетенции в этом году Россия завоевала «золото». Стоит отметить, что на современном рынке труда профессия повара очень востребована. Во всех городах ресторанный бизнес развивается, и чем выше компетенции сотрудников, тем больше его зарплата.

«Молодые профессионалы должны уметь придумывать и разрабатывать интересные блюда, работать с новейшим технологическим оборудованием, быть мобильными истрессоустойчивыми. На рынке труда профессия повара востребована. Во многих ресторанах сейчас работают талантливые повара, по всей России для представителей профессии проводятся интересные мастер-классы», — сообщила эксперт WorldSkillsRussia в компетенции «поварское дело», преподаватель колледжа сферы услуг № 32 Юлия Гурьянова из Москвы.

Она отметила, что повар — это профессия будущего. Эксперт считает, таким специалистам ничего не угрожает, ведь война — войной, а обед — по расписанию. Данная профессия вне времени, ведь пока люди живы, им все время требуется пища. Молодые специалисты в данной сфере могут заработать от 25-30 тысяч рублей, а шеф-повары в ресторанах крупных городов зарабатывают более 100-150 тысяч рублей в месяц.

За «мобильной робототехникой» будущее крупных предприятий

Эксперт WorldSkillsRussia в компетенции «Мобильная робототехника» Максим Широков из Московской области отметил высокий уровень подготовки молодых специалистов из Татарстана в своей компетенции. И это подтверждают итоги соревнований. На нацфинале представители республики заняли первое место, а на мировом чемпионате команда России заняла второе место. В целом эксперт считает робототехнику профессией будущего.

«Мир шагает в сторону технологий и должны быть люди, которые ими владеют. Такие специалисты сейчас востребованы на складских помещениях, где нужно сортировать различные товары и раскладывать их на полках. Эту работу выполняют роботы-погрузчики. Также молодые специалисты востребованы на автоматизированных линиях, где задействованы роботы для выполнения монотонных задач — перекладывания, переворачивания деталей и пр.», — отметил Широков.

Собеседник рассказал, что в этом году участники нацфинала WorldSkills в Казани собирали мобильного робота для транспортировки мусорных контейнеров в различные зоны. Умные машины должны были различать цвета и сигналы светофора, а также дорожные знаки. Это было достаточно сложное задание, однако представители Татарстана с ним справились.

«Возможно, сейчас в стране не так много производств, где применяются мобильные роботы. Однако они уже есть в Татарстане, и в будущем число таких предприятий будет только расти. Уровень оплаты труда таких специалистов в среднем по Московской области сейчас составляет около 70 тысяч рублей», — добавил эксперт WorldSkills.

Максим Широков считает, что специалист в области мобильной робототехники должен быть целеустремленным, иметь аналитический склад ума, развитое логическое мышление и быть технически подкованным — читать техническую документацию, ориентироваться в схемах, уметь проектировать различные механизмы, понимать, как они работают, знать языки программирования.

«Работать кровельщиком престижно и выгодно»

Когда на площадке WorldSkills в компетенции «кровельные работы» собираются ребята из разных регионов, представители Татарстана отличаются исполнительностью, они делают работу аккуратно и старательно.Так считает эксперт WorldSkillsRussia в данной компетенции, менеджер образовательных проектов «Технониколь» Светлана Рафикова из Уфы. Во время нацфинала молодые люди целиком монтировали кровельную систему и выполняли сложные узлы. По итогам соревнований ребята из Набережных Челнов заняли первое место.

«Профессиональный кровельщик должен быть ответственным, внимательным к деталям и соблюдению технологии. От работы кровельщика зависит тепло, уют и комфорт жителей домов. Бывает, что иногда рабочие неправильно устанавливают воронки и надкровельные вентиляции, а потом в домах появляется плесень или протекают крыши», — рассказала собеседница.

Согласно ее данным, сейчас на рынке немного компаний, которые берут кровельщиков в штат. Такова особенность строительной отрасли. Однако хорошие кровельщики составляют костяк строительных организаций, и для них работа находится всегда. С одной стороны, кажется, что это сезонная деятельность, кровли монтируют только летом, но с другой сторонытакие работы могут проводиться в любое время года.

«Стоит отметить, что компании Татарстана серьезно относятся к повышению квалификации и подготовке своих сотрудников. Это говорит о том, что культура производства в регионе на хорошем уровне. Если раньше сотрудники обучались на объектах, то сейчас компании готовы платить за учебу своих сотрудников. Кроме того, в Набережных Челнах и в Казани есть средние специальные учебные заведения, которые готовят молодых людей по данной специальности», — отметила Рафикова.

В целом отрасль испытывает нехватку в квалифицированных кадрах, престижа у данной профессии пока недостаточно. Эксперт WorldSkills считает, что, скорее всего, молодые люди просто еще не имеют представление о том, сколько может заработать кровельщик. К примеру, победители национального чемпионата из Татарстана устроились в кровельные компании и сейчас зарабатывают около 60 тысяч рублей в месяц.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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